19 ноября 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Депутаты Мособлдумы приняли закон, который сохраняет для участников спецоперации полное освобождение от налога на один легковой автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил до конца будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.