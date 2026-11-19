Льготу по транспортному налогу для участников СВО в Подмосковье продлили и расширили
Депутаты Мособлдумы приняли закон, который сохраняет для участников спецоперации полное освобождение от налога на один легковой автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил до конца будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Условия улучшили и для ветеранов боевых действий. Раньше льгота действовала для транспорта мощностью до 150 лошадиных сил. Теперь её распространили на один легковой автомобиль до 250 лошадиных сил. Такой мерой поддержки в Подмосковье пользуются около 2000 человек.
Региональная льгота дополняет федеральную, по которой участники СВО, ветераны боевых действий и члены семей бойцов освобождены от налога за одно транспортное средство любой мощности. Исключение – машины дороже 10 миллионов рублей.
Если в семье две машины, то на одну можно оформить федеральную льготу, а на второй автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил – областную.
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