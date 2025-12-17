Достижения.рф

Капремонт корпуса спортшколы в Ликино-Дулёве завершат к началу учебного года

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт корпуса №1 спортшколы «Феникс» проводят в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа. В настоящее время работы выполнили на 25%. Сдать обновлённое здание в эксплуатацию планируют к 1 сентября будущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Корпус расположен по адресу: улица Калинина, дом №12. На площадке заняты 100 человек, используется пять единиц техники.

«Сейчас рабочие завершили демонтаж и ведут отделочные и общестроительные работы, а также ремонтируют кровлю», — говорится в сообщении.
В рамках капитального ремонта в здании обновят фасад и крышу, заменят все инженерные сети, сантехнику, двери и окна, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, новую мебель и оборудование, а на прилегающей территории проведут благоустройство.
Лев Каштанов

