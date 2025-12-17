На объектах водоснабжения Подмосковья установили более 2000 «умных» датчиков
Свыше двух тысяч «умных» датчиков, собирающих и передающих информацию о работе оборудования в режиме реального времени, установили на водозаборных узлах (ВЗУ) и водонасосных станциях (ВНС) Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищной политики.
В частности, на ВЗУ установили 2 035 систем мониторинга, на ВНС — 125.
«Датчики позволяют перейти от реагирования на сигналы жителей о сбоях к прогнозированию аварийности. По ним оперативные дежурные и аналитики ЖКХ-Центра выявляют снижение температуры или давления еще до начала поступления обращений», — объяснил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.Он добавил, что системы цифрового мониторинга позволяют на 40% сократить время выявления утечек, объём потери воды и трудозатраты на ликвидацию аварий. Установку датчиков на объекты водоснабжения продолжат и в будущем году.