В Подмосковье выбрали, какие пруды и озёра приведут в порядок в 2026 году
На портале «Добродел» завершили голосование по выбору водных объектов, которые расчистят в 2026 году по губернаторской программе «100 прудов и озёр». В нём приняли участие более 67 000 жителей Подмосковья. Об этом сообщили в подмосковном Минэкологии.
По итогам голосования в программу включили 39 водоёмов в 20 городских округах. Общая площадь объектов — 302 гектара. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что интерес к программе продолжает расти.
«Программа «100 прудов и озер» — одна из самых популярных и востребованных у жителей Подмосковья. Увеличение числа участников голосования почти на 20 тысяч человек — яркое тому подтверждение. Если в 2025 году по итогам выбора жителей мы привели в порядок 17 водоемов, то в 2026 году запланированы работы уже на 39 объектах», — сказал министр.Жители выбрали водоёмы в Наро-Фоминском, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Коломне, Кашире, Ступино, Пушкинском, Дмитровском округе и Истре. В список также вошли по одному объекту в Орехово-Зуеве, Щёлково, Электростали, Домодедово, Егорьевске, Подольске, Павлово-Посадском округе, Красногорске, Фрязино и Лобне.
Два водоёма — пруд на реке Дрезна в Орехово-Зуеве и пруд в деревне Чкалово в Люберцах — перенесли с программы 2025 года на 2026 год.
Лидерами голосования стали безымянный пруд на реке Берёзовка в Наро-Фоминском округе, каскад прудов в деревне Осоргино Одинцовского округа и пруд в деревне Богослово в Щёлкове.
По программе специалисты проведут санитарную очистку водоёмов. Они уберут растительность, скосят рогоз, поднимут и вывезут строительный и бытовой мусор, а еще удалят аварийные деревья в акватории. Программа не предусматривает удаление донных отложений и дополнительное благоустройство.