В Подмосковье выбрали, какие пруды и озёра приведут в порядок в 2026 году

17 декабря 2025, 09:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области

На портале «Добродел» завершили голосование по выбору водных объектов, которые расчистят в 2026 году по губернаторской программе «100 прудов и озёр». В нём приняли участие более 67 000 жителей Подмосковья. Об этом сообщили в подмосковном Минэкологии.





По итогам голосования в программу включили 39 водоёмов в 20 городских округах. Общая площадь объектов — 302 гектара. Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин отметил, что интерес к программе продолжает расти.



«Программа «100 прудов и озер» — одна из самых популярных и востребованных у жителей Подмосковья. Увеличение числа участников голосования почти на 20 тысяч человек — яркое тому подтверждение. Если в 2025 году по итогам выбора жителей мы привели в порядок 17 водоемов, то в 2026 году запланированы работы уже на 39 объектах», — сказал министр.