Мособлконтроль назвал самые добросовестные муниципалитеты по госзакупкам

17 декабря 2025, 12:13

оригинал Фото: iStock/AndreyPopov

Главное контрольное управление Московской области регулярно проверяет работу заказчиков и поставщиков на Портале исполнения контрактов Московской области. С его помощью можно в реальном времени увидеть, как проходят закупки, и вовремя заметить возможные нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе управления.





По итогам 2025 года лучшими по приемке товаров, работ и услуг стали Воскресенск, Сергиев Посадск, Егорьевск, Котельники и Пушкинский округ. Заказчики этих округов допустили минимальное количество просрочек при приемке и обеспечили быструю оплату: в Сергиево-Посадском, Пушкинском и Котельниках платежи проводили в течение одного рабочего дня после приемки.



«Такая работа заказчиков создаёт благоприятный климат для работы бизнеса в Московской области», – отмечают в Мособлконтроле.