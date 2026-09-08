Волонтёры Ленинского округа провели два общественных мероприятия

08 сентября 2026, 13:46

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Рейд против рекламы наркотиков и акцию по безопасности на железной дороге провели активисты движения «Волонтёры Подмосковья» в Ленинском округе.





В ходе антинаркотического рейда ребята закрашивали рекламу с QR-кодами и ссылками на стенах зданий, заборах и других конструкциях. А в рамках акции по безопасности напомнили пассажирам на станции Расторгуево о базовых правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.





«Профилактическая работа является одним из важных направлений деятельности наших волонтёров. Ребята регулярно выходят на улицы округа, помогают удалять противоправную информацию и проводят разъяснительную работу с жителями. Отдельное внимание уделяем безопасности на железной дороге», — рассказала координатор местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Полина Романовская.