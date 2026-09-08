Волонтёры Ленинского округа провели два общественных мероприятия
Рейд против рекламы наркотиков и акцию по безопасности на железной дороге провели активисты движения «Волонтёры Подмосковья» в Ленинском округе.
В ходе антинаркотического рейда ребята закрашивали рекламу с QR-кодами и ссылками на стенах зданий, заборах и других конструкциях. А в рамках акции по безопасности напомнили пассажирам на станции Расторгуево о базовых правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
«Профилактическая работа является одним из важных направлений деятельности наших волонтёров. Ребята регулярно выходят на улицы округа, помогают удалять противоправную информацию и проводят разъяснительную работу с жителями. Отдельное внимание уделяем безопасности на железной дороге», — рассказала координатор местного отделения движения «Волонтёры Подмосковья» Полина Романовская.О том, как стать один из «Волонтёров Подмосковья», написано на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов размещены на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.