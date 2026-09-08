В Московской области установили 24 адаптивных светофора
24 адаптивных светофора установили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах Подмосковья. Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Адаптивные светофоры оснащены видеодетекторами и меняют режим переключения фаз в зависимости от дорожной ситуации.
«На региональных дорогах установили 24 адаптивных светофоров из 25 запланированных. Адаптивный режим работы светофора позволяет уменьшить пробки, сократить время в пути для водителей и повысить безопасность пешеходов», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Современные светофоры появились в 14 муниципалитетах, а больше всего их установили в Ленинском округе и Люберцах.