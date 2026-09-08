В Московской области установили 24 адаптивных светофора

08 сентября 2026, 14:03

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

24 адаптивных светофора установили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах Подмосковья. Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Адаптивные светофоры оснащены видеодетекторами и меняют режим переключения фаз в зависимости от дорожной ситуации.





«На региональных дорогах установили 24 адаптивных светофоров из 25 запланированных. Адаптивный режим работы светофора позволяет уменьшить пробки, сократить время в пути для водителей и повысить безопасность пешеходов», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.