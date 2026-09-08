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В Московской области установили 24 адаптивных светофора

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

24 адаптивных светофора установили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах Подмосковья. Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Адаптивные светофоры оснащены видеодетекторами и меняют режим переключения фаз в зависимости от дорожной ситуации.

«На региональных дорогах установили 24 адаптивных светофоров из 25 запланированных. Адаптивный режим работы светофора позволяет уменьшить пробки, сократить время в пути для водителей и повысить безопасность пешеходов», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Современные светофоры появились в 14 муниципалитетах, а больше всего их установили в Ленинском округе и Люберцах.
Лев Каштанов

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