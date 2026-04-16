Капремонт лицея №1 в Ступине выполнили более чем на треть

16 апреля 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание лицея №1, расположенное на улице Чайковского в Ступине, капитально ремонтируют. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 37%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Капремонт проводится за счёт подмосковного бюджета в рамках госпрограммы региона по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас в здании площадью более 3 300 квадратных метров утепляют фасад, обновляют кровлю, монтируют внутренние инженерные системы и занимаются отделкой помещений. В работах участвуют свыше 80 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.