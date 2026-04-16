В Подмосковье 18 и 19 апреля проведут акцию по сбору отслужившей электроники

16 апреля 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологическая акция «ЭлектроВесна 2026» будет проходить в ближайшие выходные — 18 и 19 апреля — на нескольких площадках в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В рамках акции на утилизацию будут принимать электроприборы, зарядные устройства и батарейки.





«Сдать можно будет любую электрическую технику: чайники, миксеры, утюги, блендеры, фены, плееры, телефоны, пылесосы, клавиатуры и пр.», — говорится в сообщении.