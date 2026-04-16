В Подмосковье 18 и 19 апреля проведут акцию по сбору отслужившей электроники
Экологическая акция «ЭлектроВесна 2026» будет проходить в ближайшие выходные — 18 и 19 апреля — на нескольких площадках в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В рамках акции на утилизацию будут принимать электроприборы, зарядные устройства и батарейки.
«Сдать можно будет любую электрическую технику: чайники, миксеры, утюги, блендеры, фены, плееры, телефоны, пылесосы, клавиатуры и пр.», — говорится в сообщении.Работоспособные приборы после лёгкого ремонта отдадут на благотворительность, а непригодные — на переработку, где из них извлекут все ценные компоненты, а остальное утилизируют.
Адреса проведения акций размещены на интерактивной карте.