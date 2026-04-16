В Наро-Фоминском округе добавили пять домов в программу переселения

16 апреля 2026, 16:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В Наро-Фоминском городском округе продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба ​администрации городского округа.





Речь идёт о домах № 25, 27 и 29 на Московской улице в Наро-Фоминске, доме № 44 на Красной улице в Верее и доме № 21 на Дороховской улице в деревне Симбухово. Таким образом, в настоящее время работа ведётся уже по 31 дому на территории округа.



О нюансах программы, условиях переселения и доступных вариантах жителям подробно рассказал заместитель главы округа Андрей Ковалько на личной встрече. У собственников есть выбор: жилищный сертификат, выкупная стоимость или предоставление нового жилья — в зависимости от формы собственности. Приобрести квартиру по сертификату можно только на территории Московской области и напрямую у застройщика.



В администрации подчеркнули, что жителям важно своевременно определиться с подходящим вариантом и оформить документы. Личные встречи помогают гражданам задать все интересующие вопросы и принять взвешенное решение.



