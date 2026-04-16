В Химках стартовала подготовка к строительству паркинга на 980 машин

16 апреля 2026, 15:52

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Многоуровневый паркинг на 980 машино-мест построят в химкинском микрорайоне Подрезково. В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным работам. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь пятиэтажного здания составит более 35 тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрены помещения для магазинов и офисов.





«Сейчас территорию будущей стройки огораживают, устанавливают там бытовки и подводят временные дороги. После этого начнутся земляные работы и устройство фундамента», — говорится в сообщении.