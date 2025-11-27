С начала года КПО в Коломне переработал свыше 7 000 тонн стекла

27 ноября 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С января этого года КПО в городском округе Коломна направил на переработку свыше 7 000 тонн стекла. Каждая тонна утилизированного стекла позволяет сэкономить около 650 килограммов песка, 186 килограммов соды и почти 200 килограммов известняка, сообщили в Минчистоты Московской области.