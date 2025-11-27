С начала года КПО в Коломне переработал свыше 7 000 тонн стекла
С января этого года КПО в городском округе Коломна направил на переработку свыше 7 000 тонн стекла. Каждая тонна утилизированного стекла позволяет сэкономить около 650 килограммов песка, 186 килограммов соды и почти 200 килограммов известняка, сообщили в Минчистоты Московской области.
Сейчас сотрудники комплекса сортируют стекло вручную — они отделяют его от других фракций отходов. При этом перерабатывают далеко не все виды стеклянных изделий. На заводы не принимают оконное стекло, зеркала, абажуры, хрустальную, фарфоровую и керамическую посуду.
Все собранное и пригодное к переработке сырьё КПО передаёт на специализированные заводы-партнёры. Из переработанного стекла затем изготавливают новую тару для продуктов и напитков, строительные материалы — стеклоблоки, плитку, теплоизоляцию, а также декоративные изделия и элементы интерьера. Кроме того, переработанное стекло используют при производстве асфальтобетона.
В ближайшее время на комплексе планируют внедрить современное оборудование — специальный оптический сепаратор. Новая линия позволит автоматически отбирать стеклобой из компоста и повысить процент отбора стекла.
Читайте также: