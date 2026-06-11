Капремонт лицея им. Менделеева в Клину завершат до начала учебного года
Лицей№10 имени Д.И. Менделеева, расположенный на Бородинском шоссе в Клину, капитально ремонтируют. Завершить работы должны к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Здание построили 64 года назад. Его общая площадь составляет более четырёх тысяч квадратных метров. В настоящее время готовность объекта превысила 60%.
«Демонтаж внутренних конструкций завершён. Проводится обновление кровли, монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 60 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.Ремонт ведётся в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры за счёт бюджета региона.