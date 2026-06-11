Капремонт лицея им. Менделеева в Клину завершат до начала учебного года

11 июня 2026, 16:07

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Лицей№10 имени Д.И. Менделеева, расположенный на Бородинском шоссе в Клину, капитально ремонтируют. Завершить работы должны к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Здание построили 64 года назад. Его общая площадь составляет более четырёх тысяч квадратных метров. В настоящее время готовность объекта превысила 60%.





«Демонтаж внутренних конструкций завершён. Проводится обновление кровли, монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. На площадке заняты 60 человек, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.