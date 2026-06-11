На железнодорожной станции Подольск провели акцию по безопасности
Акцию «Сохрани себе жизнь», посвящённую правилам безопасности на железной дороге, провели на станции Подольск в среду, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В акции приняли участие представители администрации округа, волонтёры, сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании, областной административно-пассажирской инспекции и полицейские.
«Участники рейда напомнили пассажирам и пешеходам, что нельзя переходить пути в неположенных местах и перебегать перед приближающимся составом, так как шум колёс может создать ощущение, что поезд дальше, чем на самом деле. Они также объяснили, почему нельзя заступать за жёлтую линию на краю платформы», — говорится в сообщении.В ходе рейда его участники раздали свыше 150 информационных брошюр.