Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в выходные в 21 парке
Выездные бригады врачей в эти выходные будут работать в 21 парке Подмосковья. Об этом сообщил в пресс-службе Минздрава Московской области.
К акции «Проверь своё здоровье в парке» смогут присоединиться жители региона старше 18 лет.
«По традиции в летний период по выходным медицинские бригады выезжают в парки региона. Это особенно удобно для жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни. В предстоящие выходные проверить здоровье можно в 21 городском округе Подмосковья», – сказал зампред правительства министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье». При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённое обследование.