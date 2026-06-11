Жители Подмосковья смогут проверить здоровье в выходные в 21 парке

11 июня 2026, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездные бригады врачей в эти выходные будут работать в 21 парке Подмосковья. Об этом сообщил в пресс-службе Минздрава Московской области.





К акции «Проверь своё здоровье в парке» смогут присоединиться жители региона старше 18 лет.

«По традиции в летний период по выходным медицинские бригады выезжают в парки региона. Это особенно удобно для жителей, которые не могут посетить поликлинику в будние дни. В предстоящие выходные проверить здоровье можно в 21 городском округе Подмосковья», – сказал зампред правительства министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.