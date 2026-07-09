Капремонт лицея в Белоозёрском завершат к 1 сентября
Здание лицея №23 в городе Белоозёрский округа Воскресенск, расположенное на улице 60 лет Октября, капитально ремонтируют. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Учебное заведение ремонтируют в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Сейчас готовность объекта превышает 75%.
«В настоящее время в здании площадью более 8 300 квадратных метров проводят фасадные, кровельные и внутренние отделочные работы, обустраивают входные группы и монтируют системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции», — говорится в сообщении.В обновлённое здание завезут новое оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.