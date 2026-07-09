В Подмосковье откроют около 150 новых и отремонтированных школ и детсадов

09 июля 2026, 13:19

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

26 новых детских садов, 20 школ и около ста отремонтированных учебных заведений откроют в Московской области в текущем году в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В частности, в округе Серпухов сейчас ремонтируют три школы и два детсада. Работы по обновлению школы в селе Липицы вступили в завершающую стадию.





«Большая часть работ, включая обновление инженерных коммуникаций, выполнена. Впереди благоустройство: разбивка газонов и установка малых архитектурных форм. Школа откроет двери 1 сентября», — рассказала директор учебного заведения Галина Юдина.

«Мы стремимся к тому, чтобы молодые семьи получали всё необходимое рядом с домом. В перспективе в ЖК «Егорово Парк» построят ещё два детсада на 625 мест, школу на 1200 учеников и поликлинику с пунктом скорой помощи на 300 посещений в смену», — сказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова.