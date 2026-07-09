В Подмосковье откроют около 150 новых и отремонтированных школ и детсадов
26 новых детских садов, 20 школ и около ста отремонтированных учебных заведений откроют в Московской области в текущем году в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В частности, в округе Серпухов сейчас ремонтируют три школы и два детсада. Работы по обновлению школы в селе Липицы вступили в завершающую стадию.
«Большая часть работ, включая обновление инженерных коммуникаций, выполнена. Впереди благоустройство: разбивка газонов и установка малых архитектурных форм. Школа откроет двери 1 сентября», — рассказала директор учебного заведения Галина Юдина.Она добавила, что это первый капремонт школы с момента её постройки в 1970 году.
К открытию готовится и новый детский сад в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах. Он сможет принять 285 воспитанников.
«Мы стремимся к тому, чтобы молодые семьи получали всё необходимое рядом с домом. В перспективе в ЖК «Егорово Парк» построят ещё два детсада на 625 мест, школу на 1200 учеников и поликлинику с пунктом скорой помощи на 300 посещений в смену», — сказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова.Она добавила, что в этом году в Люберцах откроют ещё пять новых школ, а также два отремонтированных детсада и гимназию.
Всего по Народной программе «Единой России» в Московской области за последние пять лет построили более 300 и отремонтировали около 350 объектов образования.
Народная программа формируется по запросам избирателей. Сейчас ведётся сбор предложений для нового документа. Передать свои инициативы жители Подмосковья могут через муниципальные приёмные партии, сайт естьрезультат.рф и по телефону: 8-800-200-89-50.