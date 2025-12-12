Капремонт лицея в Белоозёрском завершат к новому учебному году
Здание лицея №23, расположенное в городе Белоозёрский округа Воскресенск по адресу: улица 60 лет Октября, 18, капитально ремонтируют. Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Сейчас строители завершают демонтажные работы и приступают к общестроительным и отделочным. На объекте обновляют фасад, кровлю, монтируют инженерные коммуникации.
«В ремонте заняты свыше 50 человек. Используется две единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.Общая площадь лицея составляет более 8,3 тыс. квадратных метров. В ходе капитального ремонта здание обновят снаружи и изнутри, установят там новое оборудование и мебель, а также благоустроят прилегающую территорию.