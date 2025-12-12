Капремонт лицея в Белоозёрском завершат к новому учебному году

12 декабря 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание лицея №23, расположенное в городе Белоозёрский округа Воскресенск по адресу: улица 60 лет Октября, 18, капитально ремонтируют. Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Сейчас строители завершают демонтажные работы и приступают к общестроительным и отделочным. На объекте обновляют фасад, кровлю, монтируют инженерные коммуникации.





«В ремонте заняты свыше 50 человек. Используется две единицы спецтехники», — отмечается в сообщении.