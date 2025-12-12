В посёлке Фряново завершили строительство котельной

12 декабря 2025, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную мощностью 16 МВт построили в посёлке Фряново городского округа Щёлково. Специалисты главного управления государственного строительного надзора Московской области провели итоговую проверку объекта и выдали заключение о его соответствии проекту. Об этом сообщает пресс-служб ведомства.





Новую котельную введут в эксплуатацию в ближайшее время. Она обеспечит горячей водой и отоплением детсад и 36 многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Аксёновское Поле, в которых проживают свыше 7,8 тыс. человек.





«Котельная оборудована четырьмя водогрейными котлами и отличается энергоэффективностью и экологичностью. Она заменит устаревшую паровую котельную», — говорится в сообщении.