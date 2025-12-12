В Одинцовском округе рассказали о ходе капремонта пяти медицинских учреждений

12 декабря 2025, 13:25

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Пять медучреждений капитально ремонтируют в настоящее время в Одинцовском городском округе. О том, как продвигаются работы и когда планируется их закончить, рассказали в Одинцовская областная больница, сообщает пресс-служба муниципалитета.





Ремонт в трёх зданиях должны завершить 23 января 2026 года: во втором педиатрическом отделении детской поликлиники на улице Чистяковой в Одинцове, в амбулатории в посёлке Барвиха и в амбулатории в посёлке Горки-10.





«В детской поликлинике провели демонтаж покрытий и дверей в помещениях, сейчас там обновляют кровлю и инженерные коммуникации, а также приступили к отделочным работам. В барвихинской амбулатории закончили ремонт кровли и занимаются входными группами и внутренней отделкой, а вскоре приступят к установке дверей», — говорится в сообщении.