В Одинцовском округе рассказали о ходе капремонта пяти медицинских учреждений
Пять медучреждений капитально ремонтируют в настоящее время в Одинцовском городском округе. О том, как продвигаются работы и когда планируется их закончить, рассказали в Одинцовская областная больница, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Ремонт в трёх зданиях должны завершить 23 января 2026 года: во втором педиатрическом отделении детской поликлиники на улице Чистяковой в Одинцове, в амбулатории в посёлке Барвиха и в амбулатории в посёлке Горки-10.
«В детской поликлинике провели демонтаж покрытий и дверей в помещениях, сейчас там обновляют кровлю и инженерные коммуникации, а также приступили к отделочным работам. В барвихинской амбулатории закончили ремонт кровли и занимаются входными группами и внутренней отделкой, а вскоре приступят к установке дверей», — говорится в сообщении.В здании в Горках-10 завершили утепление крыши и фасада, установили новые инженерные коммуникации, выровняли полы, оштукатурили стены и сейчас занимаются входными группами.
В разгаре также работы в амбулатории в посёлке Часцы: там ремонтируют кровлю, после чего начнутся внутренние работы. Кроме того, ремонт идёт в четвертом терапевтическом отделении поликлиники № 1: его должны закончить 27 февраля.