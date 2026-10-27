Подмосковный политехнический колледж проведёт день открытых дверей

27 октября 2026, 11:43

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

День открытых дверей для школьников и их родителей проведут на трёх площадках Подмосковного политехнического колледжа в пятницу, 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Мероприятие под названием «День с Михой Политехом!» состоится, в частности, в отделениях колледжа в Дмитрове (улица Космонавтов, 33), Лыткарине (Спортивная улица, 24) и Дубне (улица Энтузиастов, 21).





«Гостям расскажут о программах обучения в колледже, правилах поступления, сроках подачи документов и о перспективах трудоустройства. Кроме того, участники смогут осмотреть учебные корпуса, познакомиться со студентами и преподавателями и посетить мастер-классы», — говорится в сообщении.