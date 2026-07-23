Капремонт лицея в посёлке Радумля под Солнечногорском выполнили на 80%
Готовность капитального ремонта лицея-интерната в посёлке Радумля округа Солнечногорск достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь здания составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров. Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В настоящее время на объекте заканчивают ремонт фасада и кровли, ведут общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.В обновлённом здании установят новое оборудование и мебель.
Завершить все работы должны до начала учебного года.