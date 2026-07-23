Капремонт лицея в посёлке Радумля под Солнечногорском выполнили на 80%

23 июля 2026, 13:49

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Готовность капитального ремонта лицея-интерната в посёлке Радумля округа Солнечногорск достигла 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь здания составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров. Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В настоящее время на объекте заканчивают ремонт фасада и кровли, ведут общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.