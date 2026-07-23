Речным транспортом Подмосковья воспользовались более 9,3 тыс. пассажиров
Более 9 300 пассажиров воспользовались речным общественным транспортом Московской области с открытия навигации в конце апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Всего в Подмосковье работают три речных маршрута — в округах Коломна и Серпухов, а также от Лыткарина до Ленинского округа.
«Наибольший поток пассажиров — свыше 4 100 человек — зафиксирован в Лыткарине. Водным маршрутом Серпухова воспользовались более 3 600 пассажиров, а в Коломне — около 1 600», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Протяжённость маршрута, связывающего причал «Лыткарино» с деревней Андреевское Ленинского округа, составляет 800 метров. Его обслуживает катер «Стриж», который довозит пассажиров до места назначения за пять минут.
В округе Коломна пассажиров от причала «Бочманово» до причала «Притыка» возит теплоход «Москва-108». Расстояние в 24 километра он покрывает за полтора часа.
А в округе Серпухов на четырёхкилометровом маршруте от причала «Серпухов» до причала «Сады» курсирует теплоход «Зуша». Он выполняет рейс за 40 минут.