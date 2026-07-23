Речным транспортом Подмосковья воспользовались более 9,3 тыс. пассажиров

23 июля 2026, 13:05

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 9 300 пассажиров воспользовались речным общественным транспортом Московской области с открытия навигации в конце апреля текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.





Всего в Подмосковье работают три речных маршрута — в округах Коломна и Серпухов, а также от Лыткарина до Ленинского округа.





«Наибольший поток пассажиров — свыше 4 100 человек — зафиксирован в Лыткарине. Водным маршрутом Серпухова воспользовались более 3 600 пассажиров, а в Коломне — около 1 600», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.