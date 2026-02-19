Из микрорайона Солнечный во Власихе за полдня вывезли 70 кубометров снега

19 февраля 2026, 14:06

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Елена Аботурова

Коммунальные службы округа Власиха перешли на усиленный режим работы для борьбы с последствиями мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на 19 февраля. Особое внимание уделяется микрорайону Солнечный, передаёт корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Елена Аботурова.





За прошедшие полдня КамАЗ ёмкостью десять кубометров совершил уже десять рейсов по вывозу снега.





«В уборке участвует пять групп по пять человек. Они расчищают внутриквартальные проезды и пешеходные дорожки. На тротуарах используются спецмашины «Бобкэт», — рассказал замдиректора МБУ Власихи «ЖКХ и благоустройство» Дмитрий Зимин.