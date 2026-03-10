Капремонт Малинской школы в Ступине выполнили на четверть

10 марта 2026, 12:56

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы имени П.М. Овсянкина, расположенное в посёлке Малино округа Ступино, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта составляет более 25%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Школу, рассчитанную на 550 учеников, построили 54 года назад, её общая площадь составляет более трёх тысяч квадратных метров. Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме за счёт бюджета региона.





«В настоящее время на объекте проводят общестроительные и отделочные работы. На площадке заняты свыше 60 человек, задействованы две единицы техники», — говорится в сообщении.