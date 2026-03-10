Студенты из Подмосковья стали победителями конкурса фонда «Система»
Благотворительный фонд «Система» подвел итоги ежегодного стипендиального конкурса, направленного на поддержку талантливой молодежи, занимающейся исследовательской, научной и инновационной деятельностью.
В конкурсе 2025–2026 годов приняли участие более 20 тысяч студентов колледжей и вузов из разных регионов России. По итогам двухэтапной оценки эксперты отобрали 50 лучших проектов студентов высших учебных заведений и еще 50 работ учащихся профессиональных образовательных организаций.
Победители получают финансовую поддержку в форме стипендий, а также возможность пройти стажировки в ведущих российских компаниях — индустриальных партнерах фонда. В число лауреатов вошли 26 студентов образовательных учреждений Московской области. Среди них учащиеся колледжа «Подмосковье», Раменского колледжа, Орехово-Зуевского техникума, Люберецкого техникума имени Гагарина, Луховицкого авиационного техникума и других учебных заведений. Также победителями стали студенты Московского физико-технического института.
