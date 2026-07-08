Капремонт многоквартирных домов в Люберцах планируют завершить до конца года
В городском округе Люберцы продолжается капремонт в многоквартирных домах. В МКД обновляют фасады, меняют кровли, лифты и инженерные сети, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В доме №2 на улице Черёмухина в Люберцах монтируют навесное оборудование вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой керамогранитом. Это улучшит теплоизоляцию и внешний вид здания.
«Согласно данным проектирования и теплотехнического расчёта, дом не соответствует современным нормам по теплоизоляции. Кроме того, была проблема с промерзанием межпанельных швов и участками стыков панелей. После капремонта в доме будет тепло и сухо», – рассказал руководитель проекта Фонда капитального ремонта по городскому округу Люберцы Алексей Колыхалов.
По его словам, на объекте работают 12 человек, работы выполнены на 75%. Завершить их планируют к 15 августа. Сроки проведения капремонта МКД контролирует региональное Министерство ЖКХ.
Всего в городском округе Люберцы в этому году планируется отремонтировать 182 многоквартирных дома. Завершить все работы предполагают до конца года.