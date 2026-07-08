Капремонт многоквартирных домов в Люберцах планируют завершить до конца года

08 июля 2026, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В городском округе Люберцы продолжается капремонт в многоквартирных домах. В МКД обновляют фасады, меняют кровли, лифты и инженерные сети, рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В доме №2 на улице Черёмухина в Люберцах монтируют навесное оборудование вентилируемого фасада с утеплением и облицовкой керамогранитом. Это улучшит теплоизоляцию и внешний вид здания.

«Согласно данным проектирования и теплотехнического расчёта, дом не соответствует современным нормам по теплоизоляции. Кроме того, была проблема с промерзанием межпанельных швов и участками стыков панелей. После капремонта в доме будет тепло и сухо», – рассказал руководитель проекта Фонда капитального ремонта по городскому округу Люберцы Алексей Колыхалов.