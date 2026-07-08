«Легенды футбола» сыграют с жителями Люберец 11 июля

08 июля 2026, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Очередной матч команды «Легенды футбола» состоится в субботу, 11 июля. В этот раз звёзды спорта встретятся с любителями из округа Люберцы. Игра состоится на стадионе «Труд» в Малаховке. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Матч проведут в рамках пятого сезона губернаторского проекта «Выходи во двор».





«В составе «Легенд футбола» на поле выйдут Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов, Борис Никоноров, Дмитрий Вязьмикин, Александр Самедов, Александр Ширко и Александр Филимонов. Комментировать матч будет телеведущий Виктор Гусев», — говорится в сообщении.