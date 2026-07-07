Глава округа Люберцы посетил местную компанию по выпуску строительных смесей

07 июля 2026, 17:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Компанию «СК КВАРЦ», специализирующуюся на производстве строительных смесей в городе Дзержинский, посетил глава округа Люберцы Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Высокий гость ознакомился с технологическими процессами на предприятии и встретился с его руководителями.





«Обсудили с руководством завода планы по развитию и меры поддержки, которыми может воспользоваться предприятие. Будем сопровождать на всех этапах», — заявил Владимир Волков.