Глава округа Люберцы посетил местную компанию по выпуску строительных смесей
Компанию «СК КВАРЦ», специализирующуюся на производстве строительных смесей в городе Дзержинский, посетил глава округа Люберцы Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Высокий гость ознакомился с технологическими процессами на предприятии и встретился с его руководителями.
«Обсудили с руководством завода планы по развитию и меры поддержки, которыми может воспользоваться предприятие. Будем сопровождать на всех этапах», — заявил Владимир Волков.Компанию основали в 2007 году. Предприятие развивается и расширяет ассортимент продукции. У завода есть своя лаборатория для контроля качества материалов и автопарк для доставки товаров.
Ранее сообщалось, что на муниципальных дорогах в округе Люберцы с начала летнего периода обновили более 53 километров линейной разметки.