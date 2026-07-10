Капремонт многоквартирных домов в Люберцах завершат с опережением графика
В городском округе Люберцы в этому году отремонтируют 182 многоквартирных дома. Сейчас капремонт продолжается, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
При этом работы могут завершить раньше запланированного срока.
«Работы выполняются с опережением графика. А качество ремонта соответствует современным стандартам», – сказал руководитель проектов Фонда капитального ремонта по городскому округу Люберцы Алексей Колыхалов.Он добавил, что сейчас работы проходят в 47 домах. Так, в МКД №13 на улице Космонавтов проводится ремонт стен, окраска фасада и замена наружного водостока.
«Окраска фасада и ремонт стен уже завершены. Осталось привести в порядок входные группы, установить отмостки. Общая готовность всех работ составляет около 80%», – пояснил Колыхалов.
Завершить ремонт на этом доме подрядчик планирует в течение месяца.
«Дома, которым исполнилось уже более полувека, после капремонта преображаются до неузнаваемости. Поблёкший от времени кирпич меняют на современные, яркие фасады», – добавил руководитель проектов.Полностью работы по капитальному ремонту МКД в округе будут завершены до конца года.