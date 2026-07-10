Капремонт многоквартирных домов в Люберцах завершат с опережением графика

10 июля 2026, 19:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы / Н. Лымарь

В городском округе Люберцы в этому году отремонтируют 182 многоквартирных дома. Сейчас капремонт продолжается, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





При этом работы могут завершить раньше запланированного срока.

«Работы выполняются с опережением графика. А качество ремонта соответствует современным стандартам», – сказал руководитель проектов Фонда капитального ремонта по городскому округу Люберцы Алексей Колыхалов.

«Окраска фасада и ремонт стен уже завершены. Осталось привести в порядок входные группы, установить отмостки. Общая готовность всех работ составляет около 80%», – пояснил Колыхалов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы / Н. Лымарь

«Дома, которым исполнилось уже более полувека, после капремонта преображаются до неузнаваемости. Поблёкший от времени кирпич меняют на современные, яркие фасады», – добавил руководитель проектов.