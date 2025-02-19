Капремонт моста через реку Москву в деревне Поречье завершат в сентябре

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В деревне Поречье Рузского округа начали подготовку к устройству временного пешеходного моста. Он обеспечит комфортное передвижение пешеходов на время капремонта основного сооружения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.