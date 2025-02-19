Капремонт моста через реку Москву в деревне Поречье завершат в сентябре

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В деревне Поречье Рузского округа начали подготовку к устройству временного пешеходного моста. Он обеспечит комфортное передвижение пешеходов на время капремонта основного сооружения, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«По просьбам жителей, было решено внести изменения в проектную документацию – добавить устройство временного моста для пешеходов. Его построят к середине марта. Для организации автобусного сообщения подходы мосту оборудуют разворотными площадками. Грузовой транспорт будет следовать в объезд – через Обход Тучково», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что рабочее движение по основному мосту через реку Москву планируют запустить в конце июля, а завершить капремонт по нацпроект «Инфраструктура для жизни» – в сентябре этого года.
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