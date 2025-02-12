На Ярославском направлении начали тестировать новый поезд

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
На Ярославском направлении МЖД начались тестовые поездки поезда ЭП2Д. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на информацию Центральной ППК.
«Состав курсирует без пассажиров в ночное и дневное время вне часа пик. Тестовые поездки позволят убедиться в готовности инфраструктуры, в том числе платформ и устройств энергоснабжения, принимать новые составы. Современные поезда начнут заменять арендованные составы ранних серий в мае этого года», – говорится в сообщении.ЭП2Д – поезда, где есть всё для комфорта пассажиров в пути: система климат-контроля, эргономичные сиденья, USB-зарядки для гаджетов и многое другое.
Как отметили в ведомстве, тестовые поездки проводятся совместно с Департаментом транспорта Москвы и РЖД.
Ранее сообщалось, что до конца года ЦППК планирует запустить на Ярославском направлении 15 составов ЭП2Д.
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Лора Луганская