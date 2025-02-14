Пассажиры ЦППК за год забыли в электричках около 1,2 тыс. вещей

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Около 1,2 тыс. различных предметов забыли пассажиры в электричках Центральной пригородной пассажирской компании в 2024 году, что на 300 вещей меньше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«Чаще всего в электричках забывают ручную кладь: пакеты, сумки, рюкзаки и чемоданы, а также электронные гаджеты: телефоны, колонки и наушники», — говорится в сообщении.Есть и сезонная специфика: летом пассажиры нередко оставляли в вагонах банки с домашними заготовками, садовый инвентарь и даже велосипеды, а перед Новым годом — праздничные угощения и подарки.
Отмечается, что вещи, забытые на маршрутах МЦД, поможет вернуть контакт-центр «Московский транспорт», принимающий звонки с мобильного телефона по номеру 3210. Специалист контакт-центра объяснит, как доехать до склада и забрать забытую в электричке вещь. Срок хранения таких вещей на складе составляет полгода.
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