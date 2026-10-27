Пять подмосковных компаний стали участниками международной выставки «ПИР Экспо»

27 октября 2026, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

XXIX международная выставка индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» проходит 26–29 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». В число участников вошли пять производителей из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста региона.





Свою продукцию подмосковные производители представили на коллективном стенде, созданном при поддержке центра «Мой бизнес».





«Участниками стали компания «Натюрлих», выпускающая консервы, полуфабрикаты, мясные деликатесы и другую пищевую продукцию, «Мебель Импэкс Опт» (производство и импорт мебели), «Первая зеленая компания» (аксессуары и продукты для здорового образа жизни), «Агава» (домашний и специализированный текстиль) и индивидуальный предприниматель Ирина Лямина, которая занимается производством и продажей пектинов, желирующих агентов, загустителей и смесей для декора», — говорится в сообщении.