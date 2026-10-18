Капремонт моста через Серебрянку в Пушкино завершили на 70%

18 октября 2026, 16:36

Фото: Екатерина Мелкозёрова

Капитальный ремонт автомобильного моста через реку Серебрянку в Пушкино выполнили почти на 70%. Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







По словам представителя подрядной организации Дмитрия Куприянова, специалисты подготовили основание под мостовое полотно. Сейчас они ждут поставку бетона, чтобы залить его, а рядом готовят ливневые колодцы. Пешеходную зону уже расширили с одной стороны, со второй планируют разобраться позже. Дорожная часть останется прежней — две полосы.



Движение пока осуществляется по временному мосту и отремонтированной части основного. Основные работы планируют завершить за два месяца, полная сдача объекта намечена на декабрь. Проезжую часть запустят после того, как бетон наберет прочность, уточнил Куприянов. Он также отметил, что сроки могут сдвинуться.



Реконструкция затянулась из-за коммуникаций. Представитель подрядчика пояснил, что рабочим пришлось делать пять проколов дорожного полотна, переносить интернет-кабели и обводить газовые трубы. Сейчас на объекте работают 10 человек.



Протяженность переправы составляет 21 метр, а его ширина вместе с пешеходной зоной — 16 метров. Движение будет двусторонним. Старый мост прослужил больше 60 лет.



