В Подмосковье украли электричество на 942 млн рублей

16 октября 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Несколько сотен фактов незаконного потребления электричества на общую сумму 942 миллиона рублей выявили компании «Россети — Московский регион» и «Мособлэнерго» в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.





Сотрудники компаний составили 255 актов о бездоговорном использовании электроэнергии в объеме 128,4 млн кВт/ч и 127 актов о безучётном потреблении электричества.





«Хищение электроэнергии — это серьезная проблема, которая касается каждого жителя Подмосковья. Когда кто-то незаконно подключается к сетям или вмешивается в работу приборов учёта, он создает избыточную нагрузку на оборудование. Это отражается на качестве электроснабжения у добросовестных потребителей. Мы ведем системную работу по выявлению таких фактов», — сказал глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.