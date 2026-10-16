В Подмосковье завершают строительство крупного биатлонного комплекса

16 октября 2026, 22:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На базе СШОР «Истина» в деревне Головино муниципального округа Истра завершается строительство биатлонного комплекса, который будет принимать всероссийские соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Сейчас готовность объекта – 85%. Его открытие даст подмосковным биатлонистам больше возможностей для подготовки и выступлений на домашней площадке.



По данным министерства, Московская область удерживает лидерство в российском биатлоне. По итогам сезона 2025/2026 сборная региона второй год подряд выиграла общекомандный зачёт Союза биатлонистов России.

«Это первый лыжно-биатлонный комплекс в Московском регионе, который позволит проводить соревнования самого высокого уровня. Такого спортивного сооружения не было ни в Москве, ни в области. Официальное открытие состоится 22 декабря и будет сопровождаться крупными соревнованиями сильнейших спортсменов страны. Здесь будут тренироваться воспитанники подмосковного биатлона и ведущие спортсмены и команды России», – рассказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО