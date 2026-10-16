В Подмосковье завершают строительство крупного биатлонного комплекса
На базе СШОР «Истина» в деревне Головино муниципального округа Истра завершается строительство биатлонного комплекса, который будет принимать всероссийские соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Сейчас готовность объекта – 85%. Его открытие даст подмосковным биатлонистам больше возможностей для подготовки и выступлений на домашней площадке.
По данным министерства, Московская область удерживает лидерство в российском биатлоне. По итогам сезона 2025/2026 сборная региона второй год подряд выиграла общекомандный зачёт Союза биатлонистов России.
«Это первый лыжно-биатлонный комплекс в Московском регионе, который позволит проводить соревнования самого высокого уровня. Такого спортивного сооружения не было ни в Москве, ни в области. Официальное открытие состоится 22 декабря и будет сопровождаться крупными соревнованиями сильнейших спортсменов страны. Здесь будут тренироваться воспитанники подмосковного биатлона и ведущие спортсмены и команды России», – рассказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.Он добавил, что 21 декабря на сборы в новый комплекс приедет команда Ханты-Мансийска – одна из сильнейших в стране наряду с подмосковной сборной.
Комплекс объединит стрельбище на 30 мишеней, трибуны на 1200 зрителей, судейскую биржу и административно-бытовой павильон. Для подготовки лыж установлены 15 вакс-кабин. Для соревнований предусмотрены электронная система управления мишенями, автоматизированный хронометраж и видеоэкран. На трибунах оборудуют места для маломобильных болельщиков и пандус.
Завершить работы планируют до конца ноября, а 22 декабря состоятся первые соревнования Международной лиги клубного биатлона. В одиночной смешанной эстафете выступят 30 команд.
Болельщики смогут следить за борьбой с трибун и вдоль трассы. Вход будет бесплатным по обязательной предварительной регистрации. Порядок её прохождения объявят дополнительно.
После гонки на стадионе выступят спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и группа Guber Band.