Площадки в парках и домах культуры Подмосковья арендовали более 3200 раз

18 октября 2026, 13:31

Фото: Мингосуправления МО

Цифровой сервис бронирования пространств в парках и домах культуры Московской области использовали свыше 3,2 тысячи раз с момента запуска в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба Мингосуправления региона.







На арендованных площадках уже прошли фестиваль воздушной гимнастики, чемпионат по брейк-дансу, музыкально-развлекательное шоу перевоплощений для федерального телеканала, чемпионат по чтению вслух на русском языке и донорские акции.



В домах культуры доступны концертные залы, студии звукозаписи, вокальные и хореографические классы. В парках можно занять сцены, павильоны и крытые площадки. Там проводятся концерты, фестивали, спортивные соревнования, репетиции и конкурсы.



Для поиска локации нужно открыть портал «Дома культуры» или «Парки Подмосковья» и перейти в раздел «Мое. Пространство». После авторизации следует выбрать округ, площадку и тип помещения, указать дату, время мероприятия и свои данные.



Статус бронирования будет отображаться в личном кабинете, а при необходимости можно воспользоваться техподдержкой, PR, организацией питания или помощью в записи.