Капремонт музыкальной школы им. Танеева в Звенигороде выполнили на четверть

08 октября 2026, 12:25

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Музыкальную школу имени С.И. Танеева, расположенную на улице Ленина в Звенигороде, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили на 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы в здании общей площадью около 1 400 квадратных метров проводятся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«Сейчас на объекте закончили демонтаж. Строители ремонтируют фасад и кровлю, устанавливают оконные блоки и занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.