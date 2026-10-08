Капремонт музыкальной школы им. Танеева в Звенигороде выполнили на четверть
Музыкальную школу имени С.И. Танеева, расположенную на улице Ленина в Звенигороде, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнили на 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы в здании общей площадью около 1 400 квадратных метров проводятся в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас на объекте закончили демонтаж. Строители ремонтируют фасад и кровлю, устанавливают оконные блоки и занимаются отделкой помещений», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в школе заменят все инженерные коммуникации, установят новую сантехнику, окна, двери, оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.
Завершить работы должны до конца 2027 года.