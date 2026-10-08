Строительство развязки на Дмитровском шоссе и трассе А-107 завершат в 2027 году

08 октября 2026, 12:09

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Развязку на пересечении Дмитровского шоссе и трассы А-107 строят в Московской области по Народной программе «Единой России». Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Ход строительства проверил депутат Госдумы Денис Кравченко. Он пообщался с представителями компании-подрядчика и местными жителями.





«Новая развязка даст возможность проходить участок без барьеров и светофоров. Это позволит водителям экономить время в пути и избавит от пробок», — сказал Кравченко.

«Пешеходный переход с кнопкой вызова сохранят. Кроме того, по запросу старосты близлежащей деревни Варварино обустроим пешеходную зону между автобусной остановкой и станцией», — добавил депутат.