Строительство развязки на Дмитровском шоссе и трассе А-107 завершат в 2027 году
Развязку на пересечении Дмитровского шоссе и трассы А-107 строят в Московской области по Народной программе «Единой России». Сдать объект в эксплуатацию планируют в декабре 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Ход строительства проверил депутат Госдумы Денис Кравченко. Он пообщался с представителями компании-подрядчика и местными жителями.
«Новая развязка даст возможность проходить участок без барьеров и светофоров. Это позволит водителям экономить время в пути и избавит от пробок», — сказал Кравченко.Он отметил, что обсудил с жителями установку шумозащитных щитов, приведение в порядок остановок общественного транспорта и организацию пешеходного движения.
«Пешеходный переход с кнопкой вызова сохранят. Кроме того, по запросу старосты близлежащей деревни Варварино обустроим пешеходную зону между автобусной остановкой и станцией», — добавил депутат.Развитие транспортной инфраструктуры является важной составляющей Народной программы «Единой России». За минувшие пять лет в рамках её реализации в Московской области запустили такие крупные проекты, как ЦКАД, обходы Малых Вязем и Октябрьского, Мытищинскую хорду и пр.