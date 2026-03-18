Достижения.рф

Капремонт музыкальной школы в Электростали выполнили на треть

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую музыкальную школу, расположенную на улице Николаева в Электростали, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта достигла 33%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Работы проводятся по областной госпрограмме. Их финансируют из регионального бюджета.

«В настоявшее время в здании общей площадью более 1 700 квадратных метров закончился демонтаж и начались общестроительные работы», — говорится в сообщении.
В рамках капремонта в школу обновят крышу, фасад и входные группы, возведут новые внутренние перегородки и короба вентиляции, заменят отопление, системы водоснабжения и канализации, электропроводку, сантехнику, осветительные приборы, двери и окна.

Завершить капитальный ремонт должны в текущем году.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0