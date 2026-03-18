Капремонт музыкальной школы в Электростали выполнили на треть

18 марта 2026, 14:47

Детскую музыкальную школу, расположенную на улице Николаева в Электростали, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта достигла 33%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы проводятся по областной госпрограмме. Их финансируют из регионального бюджета.





«В настоявшее время в здании общей площадью более 1 700 квадратных метров закончился демонтаж и начались общестроительные работы», — говорится в сообщении.