Капремонт музыкальной школы в Электростали выполнили на треть
Детскую музыкальную школу, расположенную на улице Николаева в Электростали, капитально ремонтируют. Сейчас готовность объекта достигла 33%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы проводятся по областной госпрограмме. Их финансируют из регионального бюджета.
«В настоявшее время в здании общей площадью более 1 700 квадратных метров закончился демонтаж и начались общестроительные работы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в школу обновят крышу, фасад и входные группы, возведут новые внутренние перегородки и короба вентиляции, заменят отопление, системы водоснабжения и канализации, электропроводку, сантехнику, осветительные приборы, двери и окна.
Завершить капитальный ремонт должны в текущем году.