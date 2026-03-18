Проект по внедрению ИИ в проверку школьных работ расширят на всё Подмосковье
Пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для проверки письменных работ школьников запустили в этом году в пяти округах Московской области — Щёлкове, Мытищах, Богородском, Пушкинском и Дмитровском. С сентября к проекту планируют подключить все школы региона.
Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба областного правительства.
«Цифровой помощник учителя» анализирует рукописный текст, помечает ошибки и предлагает оценку. Это позволяет ускорить проверку тетрадей в среднем в шесть раз», — отметил Андрей Воробьёв.Кроме того, благодаря искусственному интеллекту учитель избавляется от необходимости нести тетради домой: фотографии нужных страниц он может загрузить в систему прямо в школе, и нейросеть будет делать свою работу. Оценку, которую предлагает поставить искусственный интеллект, учитель может подтвердить или изменить, после чего она заносится в электронный журнал.
У областных педагогов есть также цифровой «Ассистент преподавателя». Он помогает подготовить план урока, примеры для разбора и пр., а также написать отчёт по успеваемости ученика.
В регионе работают и над повышением цифровой грамотности школьников. Поэтому с 1 сентября в школах 40 округов в расписание добавят «Киберурок», на котором дети будут осваивать ИИ-инструменты и узнавать о принципах цифровой безопасности.