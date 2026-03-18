Проект по внедрению ИИ в проверку школьных работ расширят на всё Подмосковье

18 марта 2026, 13:34

Пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для проверки письменных работ школьников запустили в этом году в пяти округах Московской области — Щёлкове, Мытищах, Богородском, Пушкинском и Дмитровском. С сентября к проекту планируют подключить все школы региона.





Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба областного правительства.





«Цифровой помощник учителя» анализирует рукописный текст, помечает ошибки и предлагает оценку. Это позволяет ускорить проверку тетрадей в среднем в шесть раз», — отметил Андрей Воробьёв.