В здании детсада на Школьной улице в Наро-Фоминске начались отделочные работы
Детский сад при школе №7 в Наро-Фоминске, расположенный на улице Школьная, капитально ремонтируют. О ходе работ рассказали в Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт ведётся по областной госпрограмме за счёт регионального бюджета.
«В настоящее время на объекте заканчивают демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам», — говорится в сообщении.Общая площадь здания составляет более 900 квадратных метров. Там обновят кровлю, фасад, входные группы, внутренние помещения, заменят водопровод, канализацию, электропроводку, сантехнику и мебель, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и закупят новое оборудование. В программе также благоустройство прилегающей территории.
Завершить все работы должны до конца 2026 года.