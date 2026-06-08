Капремонт музыкальной школы в Электростали завершили наполовину
Детскую музыкальную школу, расположенную в Электростали по адресу: улица Николаева, дом №11, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность работ достигла 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас в здании, общая площадь которого составляет более 1 700 квадратных метров, чинят кролю, ставят внутренние перегородки, занимаются отделкой помещений и монтажом инженерных коммуникаций — водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. На площадке заняты 25 человек», — говорится в сообщении.Ремонт должны завершить в текущем году. В обновлённое здание поставят новое оборудование и мебель.