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В Подмосковье начали воровать из супермаркетов «семейным подрядом»

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы пресекли кражи из торговых центров Подмосковья, которые пытались совершить «семейными подрядами». Об этом сообщили в пресс службе Главного управления Росгвардии по Московской области.



В Щёлкове сотрудники вневедомственной охраны задержали влюблённую пару, пытавшуюся похитить из гипермаркета постельное бельё. Молодые жители Звенигорода выбрали комплект стоимостью около 6000 рублей и прошли мимо касс, прикрыв похищенное верхней одеждой.

«Похожую кражу пресекли в одном из торговых центров Балашихи. 35-летний местный житель и его 31-летняя спутница, прикрывая друг друга от камер видеонаблюдения, складывали в сумки продукты. Набрав нужный провиант для романтического вечера, супруги прошли мимо кассовой зоны, не оплатив товары», – рассказали в ведомстве.
От ущерба владельцев магазинов в обоих случаях спасла тревожная кнопка. На выходе воров ждали прибывшие росгвардейцы. Впоследствии они передали всех нарушителей полиции.
Лора Луганская

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