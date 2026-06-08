В Подмосковье начали воровать из супермаркетов «семейным подрядом»

08 июня 2026, 11:37

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы пресекли кражи из торговых центров Подмосковья, которые пытались совершить «семейными подрядами». Об этом сообщили в пресс службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





В Щёлкове сотрудники вневедомственной охраны задержали влюблённую пару, пытавшуюся похитить из гипермаркета постельное бельё. Молодые жители Звенигорода выбрали комплект стоимостью около 6000 рублей и прошли мимо касс, прикрыв похищенное верхней одеждой.

«Похожую кражу пресекли в одном из торговых центров Балашихи. 35-летний местный житель и его 31-летняя спутница, прикрывая друг друга от камер видеонаблюдения, складывали в сумки продукты. Набрав нужный провиант для романтического вечера, супруги прошли мимо кассовой зоны, не оплатив товары», – рассказали в ведомстве.