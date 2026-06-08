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В округе Люберцы построят шестиэтажный паркинг

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Шестиэтажный наземный паркинг на 318 машин построят в составе жилого комплекса «Егорово парк» на территории посёлка Жилино-1 округа Люберцы. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Общая площадь паркинга составит около 10,3 тыс. квадратных метров. На первом этаже, помимо машино-мест, предусмотрены помещения для сервиса и торговли.

«Внешние стены будут выполнены в тёплом бежевом оттенке с лёгким золотистым подтоном. Нижний ярус сделают в коричневой гамме и дополнят структурным остеклением в витринной зоне», — отмечается в сообщении.
Входные группы спроектированы по принципу безбарьерной среды — на одном уровне с землёй. На въездах и выездах поставят информационные конструкции с подсветкой.
Лев Каштанов

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