В округе Люберцы построят шестиэтажный паркинг

08 июня 2026, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Шестиэтажный наземный паркинг на 318 машин построят в составе жилого комплекса «Егорово парк» на территории посёлка Жилино-1 округа Люберцы. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Общая площадь паркинга составит около 10,3 тыс. квадратных метров. На первом этаже, помимо машино-мест, предусмотрены помещения для сервиса и торговли.





«Внешние стены будут выполнены в тёплом бежевом оттенке с лёгким золотистым подтоном. Нижний ярус сделают в коричневой гамме и дополнят структурным остеклением в витринной зоне», — отмечается в сообщении.