Подмосковные врачи спасли жизнь девушки с булавкой в бронхе
Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, вдохнувшую портновскую булавку. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пациентку в стационар экстренно доставила бригада скорой помощи. Как выяснилось, булавку она по привычке держала во рту во время шитья.
Пациентку беспокоил только лёгкий кашель, однако рентген подтвердил опасения медиков: булавка глубоко провалилась и застряла в правом бронхе. Ситуация была критической: инородное тело лежало острым концом вверх. Любое резкое движение могло привести к разрыву тканей и внутреннему кровотечению.
«В операционной под общим наркозом команда специалистов провела ювелирную работу. С помощью бронхоскопа – тонкого зонда с камерой – и специальных микроинструментов врачи захватили булавку и аккуратно извлекли, не повредив нежную слизистую бронхов. Сейчас девушка остаётся под наблюдением врачей и скоро будет выписана домой», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Наро-Фоминской больницы Леонид Кувшинов.
Врачи напомнили, что, если вы проглотили или вдохнули инородное тело, нужно не пытаться извлечь его самостоятельно, а немедленно вызвать скорую. Чем раньше будет оказана квалифицированная медицинская помощь, тем ниже риск развития осложнений.