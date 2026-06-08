Подмосковные врачи спасли жизнь девушки с булавкой в бронхе

08 июня 2026, 11:55

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Наро-Фоминской больницы спасли девушку, вдохнувшую портновскую булавку. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Пациентку в стационар экстренно доставила бригада скорой помощи. Как выяснилось, булавку она по привычке держала во рту во время шитья.



Пациентку беспокоил только лёгкий кашель, однако рентген подтвердил опасения медиков: булавка глубоко провалилась и застряла в правом бронхе. Ситуация была критической: инородное тело лежало острым концом вверх. Любое резкое движение могло привести к разрыву тканей и внутреннему кровотечению.

«В операционной под общим наркозом команда специалистов провела ювелирную работу. С помощью бронхоскопа – тонкого зонда с камерой – и специальных микроинструментов врачи захватили булавку и аккуратно извлекли, не повредив нежную слизистую бронхов. Сейчас девушка остаётся под наблюдением врачей и скоро будет выписана домой», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Наро-Фоминской больницы Леонид Кувшинов.