Капремонт музыкальной школы в Пущине завершат в этом году
Здание музыкальной школы имени А. А. Алябьева, расположенное в микрорайоне В города Пущино, капитально ремонтируют. Работы должны завершить в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Школу построили 48 лет назад, её общая площадь составляет более 1.6 тыс. квадратных метров.
В рамках капитального ремонта в здании обновят крышу, фасад и входную группу, заменят все инженерные сети, окна, двери и сантехнику, установят новое оборудование и мебель. В программе также благоустройство прилегающей территории: она станет более безопасной и комфортной для учеников и преподавателей.«В настоящее время на объекте завершают демонтажные и продолжают общестроительные работы», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.