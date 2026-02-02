Капремонт музыкальной школы в Пущине завершат в этом году

02 февраля 2026, 16:55

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание музыкальной школы имени А. А. Алябьева, расположенное в микрорайоне В города Пущино, капитально ремонтируют. Работы должны завершить в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Школу построили 48 лет назад, её общая площадь составляет более 1.6 тыс. квадратных метров.



