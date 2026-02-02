Львова-Белова и посол ОАЭ поддержали семьи с детьми на благотворительной акции
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова и посольство Объединённых Арабских Эмиратов организовали благотворительную акцию для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.
Благотворительная акция «Тёплая зима» состоялась в Общественной палате России. На неё собрались в том числе семьи участников СВО, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
«К нам в гости приехали семьи с детьми из Подмосковья. Мы постарались в эти морозные зимние дни согреть их своей заботой, подарить небольшой праздник. Вместе с господином послом передали подарки, гуманитарную помощь. Теперь семьи ждёт экскурсия в «Москвариум». Я сама многодетная мама и знаю, как важно проводить время вместе», – сказала детский омбудсмен.Львова-Белова поблагодарила чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России, доктора Мохаммада Ахмада Аль-Джабера.
Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в интересах семей с детьми. Уполномоченный выразила признательность за помощь в организации акции Благотворительному фонду «Страна для детей»