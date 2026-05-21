Капремонт на четырёх участках теплосетей в Дзержинском завершат до 1 сентября
На четырёх участках теплосетей в Дзержинском стартовал капремонт. Общая протяжённость участков составит около четырёх километров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Активные работы подрядная организация ведёт на улице Угрешской у дома №1. На главной артерии теплоснабжения и горячего водоснабжения города старые трубы меняют на новые.
«Новые трубы выполнены из восьмимиллиметровой стали, утеплены и заключены в пластиковую оболочку. Это значит, что коррозия им не грозит, даже если в лотке образуется вода. Специальные датчики в случае технологического сбоя подадут сигнал оператору о точном месте протечки. Это значительно сократит время ремонтных работ», – отметил представитель фирмы-подрядчика Никита Слободин.
Параллельно капремонт теплосетей в Дзержинском ведётся ещё на трёх участках на улицах Ленина, Лесной и Шама.
«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Дзержинском приступили к реализации масштабной программы по модернизации системы теплоснабжения. В этом сезоне отремонтируем шесть центральных-тепловых пунктов, выполним капитальный ремонт магистральных веток и отходящих от них тепловых сетей», – поделился глава городского округа Владимир Волков.Все работы по замене теплосетей в Люберцах планируют завершить до 1 сентября. После этого специалисты приступят к благоустройству территорий.