Капремонт на четырёх участках теплосетей в Дзержинском завершат до 1 сентября

21 мая 2026, 19:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

На четырёх участках теплосетей в Дзержинском стартовал капремонт. Общая протяжённость участков составит около четырёх километров, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.





Активные работы подрядная организация ведёт на улице Угрешской у дома №1. На главной артерии теплоснабжения и горячего водоснабжения города старые трубы меняют на новые.

«Новые трубы выполнены из восьмимиллиметровой стали, утеплены и заключены в пластиковую оболочку. Это значит, что коррозия им не грозит, даже если в лотке образуется вода. Специальные датчики в случае технологического сбоя подадут сигнал оператору о точном месте протечки. Это значительно сократит время ремонтных работ», – отметил представитель фирмы-подрядчика Никита Слободин.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Дзержинском приступили к реализации масштабной программы по модернизации системы теплоснабжения. В этом сезоне отремонтируем шесть центральных-тепловых пунктов, выполним капитальный ремонт магистральных веток и отходящих от них тепловых сетей», – поделился глава городского округа Владимир Волков.